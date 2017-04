Zum jetzigen Zeitpunkt stehe ein Gewaltdelikt im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung. "Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen aktuell keine vor."

Gemäss eigenen Angaben hat die Kantonspolizei um 05.15 Uhr eine Meldung über mehrere verletzte Personen in einer Wohnung an der Beatenbergstrasse in Unterseen erhalten. Die ausgerückte Patrouille traf auf drei Schwerverletzte.