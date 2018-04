In einem Restaurant in Rapperswil-Jona kam es am Samstagabend nach 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Angestellte Schnittverletzungen erlitten. Noch in der Nacht auf Sonntag nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Es handelt sich um einen 33-jährigen Schweizer und seine 26-jährige slowakische Ehefrau, die in Rapperswil wohnen. Nun hat die Polizei eine dritte Person festgenommen: einen 30-jährigen Libyer.

Der genaue Tatablauf ist nach wie vor unklar. Die bisherigen Ermittlungen würden aber zeigen, dass mehrere Personen in unterschiedlicher Art und Weise in den Vorfall verwickelt gewesen seien, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Ein 44-jähriger Mann wurde bei der Messerstecherei schwer verletzt und befindet sich noch immer im Spital. Ein 40-Jähriger erlitt mittelschwere Wunden und ein 53-jähriger Angestellter kam mit leichten Verletzungen davon. Beide konnten unterdessen das Spital verlassen.

Das Restaurant sei zum Tatzeitpunkt gut besucht gewesen. Die Polizei erhofft sich darum weitere Informationen von Zeugen.

