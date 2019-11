Ein Schüler zeuselte – und das Schulhaus brannte

Der Brand brach im Keller des Primarschulhauses Dorf an der Schulstrasse in Wettingen. Vom Untergeschoss her breitete sich am frühen Donnerstag plötzlich dichter Rauch aus. Das teilt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung mit. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in einem Kellerraum orten und den Brand rasch löschen.

Durch Russ und Rauch wurden vor allem das Untergeschoss, aber auch das Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken. Wegen des Brandes fällt die Schule am Freitag aus.

Die ersten Abklärungen der Kantonspolizei Aargau wiesen rasch auf Brandstiftung hin. In der Folge konnte die Polizei einen elfjährigen Schüler ermitteln, der zugab, im Keller gezeuselt zu haben. Nun muss er sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

