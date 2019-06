In der Nacht auf Donnerstag kam ein Skoda von der Sädelstrasse ab und geriet ins angrenzende Wiesland.

Der 45-Jährige spanische Fahrer fuhr kurz vor 01.30 Uhr von Bremgarten Richtung Berikon. In einem Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab. In einer Geländevertiefung kam das Unfallauto zum Stillstand. Der von der Polizei durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 0,6 mg/l. Die Kantonspolizei aberkannte dem Fahrzeuglenker seinen ausländischen Führerausweis. Zudem erfolgt eine Verzeigung an die Staatsanwaltschaft. Der Sachschaden beträgt zirka 5'000 Franken.