Die Polizei reagiere auf einen Notruf. Ort der Explosion war demnach ein Laden im Süden der Stadt.

Stunden zuvor war in einem Verteilzentrum des Logistikkonzerns FedEx in Schertz im Süden von Austin eine Paketbombe hochgegangen. In der FedEx-Anlage stiess das FBI zudem auf ein verdächtiges Paket, das nach Angaben der Bundespolizei einen Sprengsatz enthielt.

Zwischen den zwei Paketen und den Bombenexplosionen, die Austin seit Anfang März erschüttern, gibt es laut FBI-Einschätzung eine Verbindung. Bei einer Detonation waren zwei Menschen getötet worden. Vier weitere wurden schwer verletzt.