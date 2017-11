Wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte, wurde der Einbrecher im vergangenen März in Hinwil ZH auf frischer Tat ertappt und an den Kanton St. Gallen überstellt. Gemäss den Ermittlungen soll der 45-Jährige 15 Einbrüche in Läden von Einkaufszentren in den Kantonen Bern, Freiburg, Zürich und St. Gallen begangen haben.

Weil bei den Einbrüchen häufig Vitrinen zu Bruch gegangen seien, sei ein hoher Sachschaden von rund 67'000 Franken entstanden. Vom Verkauf des Diebesguts im Gesamtwert von rund 220'000 Franken habe der Mann gelebt. Er wurde wegen gewerbsmässigen Einbruchdiebstahls, Widerhandlung gegen das Ausländergesetz und wegen Beschimpfungen angeklagt.