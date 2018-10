Die tot aufgefundene Frau in der Wohnung beim Talbachkreisel ist am Dienstagabend mit abgetrenntem Kopf vorgefunden worden. Die Polizei bestätigt diese Meldung. Laut Anwohnern hat der Enkel seine Grossmutter beim Gebet getötet. Die Islamische Gemeinschaft, die im Frühling in Frauenfeld ihre neue Moschee eröffnete, nimmt Abstand von der Gewalttat.