Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen: Zwei Personenwagen kollidieren

Wie die Polizei Baselland am Freitag mitteilte, fuhr ein 46-jähriger Personenwagenlenker in der Reinacherstrasse in Richtung Reinach. Bei der Verzweigung Reinacher-/Stöckackerstrasse wollt er nach links in die Stöckackerstrasse einbiegen.

Bei diesem Vorhaben übersah er einen Personenwagen, der ihm entgegen kam. In der Folge kam es zu einer frontal/seitlichen Kollision zwischen den beiden Autos, schreibt die Polizei weiter. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Ein hoher Sachschaden entstand aber an den Fahrzeugen.

