Fahrer war alkoholisiert: Tesla hebt ab und kracht in Elektrizitätswerk

Zum Unfall kam es am frühen Samstagmorgen in Oftringen. Der Tesla kam in einer Linkskurve unmittelbar vor der Grenze Aargau-Solothurn von der Strasse ab, kollidierte mit dem Randstein, wurde über einen Sicherheitszaun katapultiert und prallte in ein Unterwerk der Netzbetreiberin Swissgrid. Der 23-jährige Fahrer musste mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Das Auto erlitt einen Totalschaden, am Unterwerk ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.

Aktuelle Polizeibilder: