Anwohner eines Wohnquartieres in Lostorf meldeten der Alarmzentrale am Freitagabend, dass in der Mahrenstrasse ein Auto in Flammen stehe. Die Feuerwehr Lostorf-Stüsslingen-Rohr konnte das parkierte Fahrzeug rasch löschen.

Das Auto erlitt Totalschaden. Personen wurden aber keine verletzt. Die Brandexperten der Kantonspolizei Solothurn haben zur Ermittlung der Brandursache eine Untersuchung eingeleitet. (soz)

