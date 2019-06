«Nach ersten Erkenntnissen war es ein fataler Familienstreit», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Es müsse kurz nach Mitternacht eskaliert sein. Die 38-jährige Ehefrau hätte aus dem Haus flüchten können und habe anschliessend den Notruf gewählt. «Als die Einsatzkräfte jedoch ankamen, stand das Haus bereits in Vollbrand», so Krüsi. Der 72-jährige Ehemann und mutmassliche Brandstifter sei zuvor mit dem Auto in unbekannter Richtung geflüchtet. Die Kantonspolizei St.Gallen hätte daraufhin eine interkantonale Grossfahndung ausgelöst.

Die Feuerwehren Jonschwil und Wil bekämpften den Brand. Aus Sicherheitsgründen und als Folge der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner der Nachbarhäuser kurzzeitig evakuiert. «Das gemeinsame fünfjährige Kind der Eheleute befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Es war bei Verwandten untergebracht», so Krüsi.