Ein Lieferwagenfahrer verunfallte am frühen Sonntagmorgen um 5.15 Uhr in Aarau. Der 43-jährige Serbe fuhr von Unterentfelden auf der Entfelderstrasse in Richtung Aarau, als er mit der Leitplanke kollidierte, worauf sich sein Opel Vivaro überschlug und auf der Seite zum Stillstand kam.

Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen, weshalb eine Ambulanz aufgeboten werden musste. Die durch die Polizei durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,9 mg/l, das entspricht knapp zwei Promille Blutalkohol.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Unfallfahrer auch übermüdet am Steuer seines Lieferwagens gesessen haben.

Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Der Sachschaden beträgt zirka 30'000 Franken.

