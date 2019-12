Junger Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall am Fussgängerstreifen

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor 7 Uhr in Reinach auf der Hauptstrasse. Ein 57- jährige Schweizer musste mit seinem Toyota aufgrund eines Fussgängers am Fussgängerstreifen anhalten. Der hinter ihm fahrende 20 bis 25-jährige Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in dessen Heck.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher in unbekannte Richtung weg.

Der 20 bis 25-jährige Lenker, sprach Hochdeutsch und hatte dunkle Haare. Dieser dürfte ein Audi A4 oder S4 Avant oder Quatro mit Baujahr 2008-2012 gefahren sein.

Die zuständige Kantonspolizei in Zofingen sucht die Person am Steuer des dunklen Wagens (Telefon 062 745 11 11).

Die Polizeibilder vom Dezember 2019: