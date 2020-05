Junglenker überschlägt sich mit seinem Auto – beide Insassen bleiben unverletzt

Der Selbstunfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um zwei Uhr auf der Zugerstrasse in Zufikon. In einem Audi Cabriolet fuhr der 19-jährige Schweizer von Unterlunkhofen in Richtung Zufikon. Auf der übersichtlichen Ausserortsstrecke verlor er in einer langgezogenen Kurve die Herrschaft über den Wagen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei. Wieder auf den Rädern prallte der Audi schliesslich frontal gegen die Böschung.

Eine Ambulanz brachte den 19-Jährigen und dessen 21-jährigen Beifahrer ins Spital. Dort zeigte sich, dass beide unverletzt geblieben waren. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.