Am Mittwochmorgen blieb ein Fahrzeug auf der Autobahn A3 im Bözbergtunnel in Fahrtrichtung Zürich stehen und blockierte diesen. Der Lenker des Wagens sagte der Polizei, dass er eine Bombe im Wagen habe. Nach einer Durchsuchung gab die Polizei jedoch Entwarnung.

Der Anruf war kurz vor 6.45 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale (KNZ) eingegangen. Es handelte sich um einen 41-jährigen Franzosen ohne Wohnsitz in der Schweiz. Dieser teilte der Polizei mit, dass er sich mit seinem Citroën im Tunnel befinde und eine Bombe transportiere. Laut Polizei erschien der Fahrer psychisch auffällig.

Daraufhin rückte die Polizei mit einer Patrouille vor Ort aus und durchsuchte den Wagen mit einem Sprengstoffspürhund der Schweizer Grenzwache. Aus Sicherheitsgründen nahm sie dabei die Sperrung beider Tunnelröhren vor.

Kein Hinweis auf Sprengstoff

Bei der Durchsuchung konnte jedoch kein Hinweis auf gefährliche Gegenstände oder Materialen festgestellt werden. Der 41-Jährige wurde daraufhin polizeilich einvernommen und durch einen Amtsarzt untersucht. Laut Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, verfügte dieser die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik. Die besagte «Bombe» war demnach ein reines Konstrukt seiner Fantasie gewesen.

Kilometerlanger Stau

Aufgrund der Sperrung des Bözbergtunnels musste der Verkehr im Fricktal sowie in Lupfig von der A3 abgeleitet und über die Kantonsstrassen geführt werden. Zwischen Eiken und dem Bözbergtunnel sowie Birrfeld und Brugg kam es daraufhin zu Folgestaus. So dauerte die Fahrt mit dem Postauto von Effingen nach Brugg über eine Stunde. Die Verkehrssperrung konnte um 8.45 Uhr wieder aufgehoben werden.