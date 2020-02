10-jähriges Kind wird auf Fussgängerstreifen angefahren – Autolenker fährt weiter

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr beim Kreisverkehr im Zentrum von Muri. Sein Velo schiebend betrat der zehnjährige Knabe den Fussgängerstreifen, um die Luzernerstrasse vom dortigen Take Away-Laden her in Richtung Migros zu überqueren.

Gleichzeitig nahte aus Richtung Sins ein Auto. In Richtung Kreisel fahrend streifte dieses den Knaben und fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Kind zog sich Prellungen an der Schulter zu.

Die Mutter des Knaben hat den Unfall heute bei der Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) gemeldet. Diese sucht nun die Person am Steuer des älteren grauen Wagens (möglicherweise VW Golf) mit Aargauer Kontrollschildern. (mma)

