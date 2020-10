Kleinflugzeug über dem Waadtland abgestürzt: Der Pilot ist tot

(wap) Zeugen hätten den Absturz am Samstagvormittag beobachtet und die Rettung alarmiert, meldete die Kantonspolizei Waadt am Samstagabend. Vor Ort hätten die Helfer aber nur noch den Tod des Piloten feststellen können. Dabei habe es sich um einen in Genf wohnhaften Achtzigjährigen gehandelt. Gestartet sei das Flugzeug um 19.15 in Prangins, die weiteren Umstände des Absturzes würden untersucht.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober 2020: