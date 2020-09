Kollision zwischen Tram und Fahrzeugen: Mehrere Verletzte müssen ins Spital

In Basel kam es heute um ungefähr 10.40 Uhr zu einem Tramunfall. An der Verzweigung Dornacherstrasse/Thiersteinerallee kollidierte ein Tram der Linie 16 mit mehreren Fahrzeugen. Laut einer Augenzeugin habe ein Auto das Rotlicht missachtet. Dadurch sei es zu der Kollision gekommen. Das Tram sei in der Folge entgleist.

Es sind zur Zeit mehrere Polizisten, die Feuerwehr sowie zwei Ambulanzen und zwei Rettungsdienste vor Ort. Mehrere verletzte Personen werden von den Hilfskräften betreut und ins Spital gebracht. Gemäss einer zweiten Augenzeugin scheint es aber keine Schwerverletzten zu geben.

Wie die BVB mitteilt, kommt es wegen des Unfalls zu einer Blockierung im Bereich Heiliggeistkirche - Zwinglihaus. Betroffen sind die Tramlinien 15, 16 und 36. Die Dauer der Störung ist noch unbestimmt und es kann zu Abweichungen gegenüber dem Online-Fahrplan kommen.