Kontrollverlust auf gerader Strasse: Auto überschlug sich – Fahrer leicht verletzt

In einem schwarzen Suzuki Swift fuhr der 23-Jährige am Dienstagnachmittag von Egliswil in Richtung Seengen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Auf dieser übersichtlichen Strecke ausserorts kam er zunächst rechts von der Fahrbahn ab und lenkte dagegen. Daraufhin brach das Heck aus und der Kleinwagen schleuderte quer über die Strasse, jenseits davon auf den Acker. Dort überschlug sich das Auto und blieb schliesslich auf dem Dach liegen.

Abgesehen von einer Schramme am Kopf blieb der 23-Jährige unverletzt. Eine Ambulanz untersuchte ihn vorsorglich. Am Auto entstand Totalschaden.

Wie der Verunfallte der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei ihm vor dem Unfall ein Auto entgegengekommen, das teilweise auf seiner Fahrbahnhälfte gefahren sei. Dies habe ihn dazu gezwungen, nach rechts auszuweichen.

Hinweise zu diesem Fahrzeug liegen nicht vor. Deshalb sucht die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) Augenzeugen.

