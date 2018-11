Der Schmuggel wurde aufgedeckt, als drei serbische Staatsangehörige am 9. November in Schmitter SG mit ihrem Lieferwagen in die Schweiz einreisten, wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Montag mitteilte. Grenzwächter nahmen den Lieferwagen bei einer mobilen Kontrolle unter die Lupe und brachten ihn nach Au SG.

Dort untersuchten Spezialisten der Zollverwaltung das Fahrzeug eingehend. Dabei fanden sie 978 Kilogramm mehrheitlich geräuchertes und getrocknetes Rindfleisch. Weiter kamen auch Frischkäse, Spirituosen und Zigaretten zum Vorschein. Der Lieferwagen und die Schmuggelwaren wurden beschlagnahmt.

Die drei Schmuggler hätten gegen das Lebensmittelrecht verstossen, heisst es. Für das Fleisch lag keine Herkunftsdeklaration vor, und es war nicht etikettiert. Die drei Personen müssen mit happigen Bussen rechnen.