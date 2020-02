Lieferwagen stösst mit Mercedes zusammen und kippt auf Gleis

Auf der Mutschellen-Kreuzung in Berikon kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. Der Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr von Bremgarten kommend auf die Kreuzung zu und wollte geradeaus fahren. Gleichzeitig kam von Rudolfstetten her ein Ford-Lieferwagen, der nach links in Richtung Dorfzentrum abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stiessen mitten auf der Kreuzung zusammen. Dabei kippte der Lieferwagen und blieb auf dem Gleis der Bremgarten-Dietikon-Bahn liegen.

Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Der Verkehr auf der Kreuzung ist mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Welcher der beiden Lenker das Rotlicht missachtet hatte, muss die Kantonspolizei Aargau noch klären. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat ein Verfahren eröffnet.

Die Bergung des Lieferwagen dauerte etwa 2 Stunden. Der Bahnbetrieb blieb bis ca. 20.30 Uhr unterbrochen. Auch wurde die Kreuzung teilweise blockiert. Die Feuerwehr leistete Verkehrsdienst. (mma)

Die Polizeibilder vom Februar: