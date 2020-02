Mehrere Schüsse und Grosseinsatz der Polizei im Zentrum von Grandson VD

Rund zwanzig Polizisten, zwei Ambulanzen, sowie zwei Rettungshelikopter befanden sich vor Ort.

Die Kantonspolizei Waadt bestätigte den Vorfall in einer Pressemitteilung am Abend. Laut dieser wurde die Polizei um 12.35 Uhr wegen mehrerer Schüsse in einer Wohnung alarmiert. Als die Polizei eintraf, fand sie mehrere Verletzte in der betreffenden Wohnung vor.

Für die Anwohner habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, da sich der Vorfall auf engstem Raum ereignet habe. Um etwa 14.00 Uhr wurde der Einsatz als beendet erklärt. Der genaue Tathergang wird noch untersucht. (pls/sda)