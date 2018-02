Zum Unfall kam es kurz nach 17 Uhr. Ein Motorradfahrer war in Richtung Brunngässlein unterwegs, als er am Picassoplatz in einen Unfall verwickelt wurde. In der Folge stürzte er zu Boden und verletzte sich.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.

Aktuelle Polizeibilder vom Februar: