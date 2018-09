Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr, als ein 57-jähriger Autofahrer auf der Muristrasse nach links in Richtung Affoltern am Albis abbiegen wollte, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Dabei kollidierte das Auto mit dem von links kommenden 47-jährigen Motorradlenker. Die Strasse musste wegen des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt werden.

Die aktuellen Polizeibilder: