Es ist der traurige Abschluss einer 19-jährigen Ungewissheit: Im April dieses Jahres wurde der Unterkiefer der Vermissten Filiz Fricker (27) aus Niedereschach gefunden. Ein spielendes Kind hatte den Knochen am Ufer der Eschach gefunden.

Gerichtsmedizinische Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei um den Unterkiefer der Vermissten Filiz Fricker handelt. Das gaben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Zahnstatus und DNA stimmen überein

Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen spricht von einer „hundertprozentigen Sicherheit“. Bei dem gefundenen Unterkiefer waren die Zähne teilweise erhalten.

Diese wurden mit dem Zahnstatus der Vermissten, der kurz vor ihrem Verschwinden dokumentiert worden war, abgeglichen und stimmten überein. Zur vollständigen Absicherung wurde laut Frank ausserdem die DNA überprüft: „Beides passt zusammen.“

Spurloses Verschwinden

Die damals 27-Jährige verliess im Jahr 1999 an Heiligabend ihre Wohnung und galt seither als vermisst. Eine Suchaktion mit mehreren Einsatzkräften der Polizei am 25. Dezember 1999 war erfolglos. Das Jahrhundertsturmtief „Lothar“, das am 26. Dezember über den Schwarzwald zog, sorgte dafür, dass die Suche unterbrochen werden musste. Am 27. Dezember ging die Suche weiter. Mit Polizeihubschraubern, Hunden und Wärmebildkameras, erinnert sich Frank. Die Verhältnisse seien wegen des Sturms und des Hochwassers sehr schlecht gewesen.

Hier liegt Niedereschach: