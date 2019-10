Nach Selbstunfall: Auto-Fahrer lässt seinen Audi einfach stehen

Am Donnerstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass ein verunfalltes Auto im Wiesland neben der Benkenstrasse in Küttigen stehe. Personen seien dort keine vor Ort festzustellen. Die Kantonspolizei rückte zur Tatbestandsaufnahme aus. Sie stiess auf einen beschädigten Audi, welcher vorgängig in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen sein dürfte.



Die Ermittlungen führten zu einem 24-jährigen Schweizer aus dem Bezirk Laufenburg. Der junge Mann gestand ein, der verantwortliche Unfallfahrer gewesen zu sein. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Meldung zu erstatten. Der Verunfallte blieb unverletzt.



Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet. Sie nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig ab.

