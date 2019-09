"Obwohl der Kampf gegen die Wilderei noch lange nicht vorbei ist, sind wir stolz darauf, dass sich die Bemühungen von Regierung, privaten Nashornbesitzern und besorgten Bürgern auszahlen", schrieb sie in einer Mitteilung.

Die Naturschutzorganisation WWF betonte, die Nashornwilderei gefährde nach wie vor das Überleben der Spezies.

Der internationale Handel mit Nashorn-Hörnern ist verboten. Doch in Asien, vor allem in Vietnam und China, ist Horn als Inhaltsstoff der traditionellen Medizin beliebt und kostet etwa so viel wie Gold. In Afrika soll es noch rund 20'000 Breitmaulnashörner und 5000 Spitzmaulnashörner geben.