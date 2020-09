Neulenker verletzt sich bei Selbstunfall und muss ins Spital – BMW mit Totalschaden

Ein 19-jähriger Schweizer fuhr am frühen Donnerstag Morgen auf der Hauptstrasse in Bözen in Richtung Bözberg. Innerorts geriet er zu weit rechts und von der Fahrbahn in die Wiese. Daraufhin rachte er in eine Mauer. Der Neulenker wurde leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Sein BMW erlitt Totalschaden. Der Sachschaden des Autos beträgt geschätzte 6000 Franken. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis auf Probe, welche er seit einigen Monaten besass, vorläufig ab. (az)

