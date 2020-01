Neulenkerin verursacht mit Merceds Selbstunfall auf A1 – Führerschein abgegeben

Eine 18-jährige Schweizerin verursachte am letzten Sonntag um kurz nach 19.00 Uhr einen Selbstunfall. Die Mercedes-Fahrerin beabsichtigte, die Autobahneinfahrt A1 in Mägenwil, in Richtung Bern zu befahren. Dabei verlor sie die Herrschaft über ihr Auto, welches geradeaus über das Wiesland geriet und folglich gegen die Mittelleitplanke der Autobahn prallte. Personen wurden keine verletzt.



Der Sachschaden dürfte zirka 20'000 Franken betragen. Die Kantonspolizei nahm der jungen Aargauerin den Führerausweis auf Probe vorläufig zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (az)

