Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in der Basellandschaftlichen Kantonalbank

Wie gemeldet, hat am Donnerstagmittag, 17. Oktober 2019, ein unbekannter Mann die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Breitenbach überfallen. Die unverzüglich eingeleiteten Ermittlungen blieben bis zur Stunde ohne Erfolg. Die Strafverfolgungsbehörden veröffentlichen aus diesem Grund ein Bild des mutmasslichen Täters und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.



Der Mann sei von der Überwachungskamera in der Bank gefilmt worden. Beim Gesuchten handele es sich um einen zirka 185-190 Zentimeter grossen schlanken Mann, welcher gebrochen Deutsch spricht. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, schwarze Trainerhosen und eine hellgraue Jacke.