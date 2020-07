Pneu und zwei Felgen kaputt: Lastwagen an Grenze in Basel gestoppt

Der 55-Jährige musste die Mängel am Fahrzeug vor der Weiterfahrt beheben, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Freitag mitteilte. Der defekte Lastwagen war EZV-Mitarbeitenden am Mittwoch beim Zollamt Basel/Weil am Rhein Autobahn aufgefallen. Der in Litauen immatrikulierte Lastwagen wurde kontrolliert.