Polizei zieht Raser auf der Delsbergerstrasse aus dem Verkehr

In Laufen registrierte die Baselbieter Polizei am Samstag, 7. November, kurz vor 17.30 Uhr, im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle einen Personenwagenlenker, der viel zu schnell unterwegs war. Der Fahrer fuhr auf der Delsbergerstrasse in Richtung Delémont.