So liess sich der Jugendliche etwa dabei filmen, wie er sich an einem fahrenden Linienbus festhielt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilte. Solche Aufnahmen könnten andere dazu animieren, auch solche Aktionen durchzuführen.

Der 14-jährige Iraker zeigte sich in einer ersten Befragung durch die Polizei geständig. Bereits im August wurde in Zusammenhang mit dem gleichen Instagram-Account ein 19-jähriger Schweizer verhaftet.

Die Polizeibilder vom Januar