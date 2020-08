(pjm) Am Montag ereignete sich gegen 14.30 Uhr in einem Schulzimmer des Schulhauses Lindenfeld in Eschenbach ein Unfall. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, geschah dies wahrscheinlich während eines Experimentes im Naturlehrunterricht. Dabei zog sich ein 15-jähriger Schüler schwere Brandverletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen der Luzerner Polizei. Die Lehrperson und die Schüler des Schulhauses Lindenfeld werden durch ein Care-Team betreut.

Aktuelle Polizeibilder: