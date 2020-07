Schüsse in Arlesheim: Gebiet um die Baselstrasse abgeriegelt

Auf Nachfrage der bz sagt Polizeisprecher Roland Walter, dass die Baselbieter Polizei heute gegen 10 Uhr die Meldung erhalten habe, dass ein offenbar psychisch angeschlagener Mann in seiner Wohnung an der Baselstrasse 57 randaliere. Beim Eintreffen der Polizei machte die entsprechende Person den Polizisten die Türe nicht auf.

Dann hörten die Einsatzkräfte zwei Schüsse aus der Wohnung - «oder zumindest etwas, das sich wie Schüsse angehört hat», sagt Walter. Die Polizei zog sich vorerst zurück und hat versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und in die Wohnung zu gelangen.

Weitere Abklärungen laufen

Die anderen Wohnungen im Mehrfamilienhaus wurden evakuiert, sagt der Polizeisprecher. Die Baselstrasse sei gesperrt und das Tram der Linie 10 verkehrt momentan nicht. Personen in unmittelbarer Umgebung sollten in den Gebäuden bleiben.

Mittlerweile konnte die Polizei in die entsprechende Wohnung gelangen. Roland Walter gibt Entwarnung: Der Mann wurde lebend vorgefunden. Nun werde abgeklärt, was genau vorgefallen sei und um was es sich bei den schüsseartigen Geräuschen gehandelt hat.

Update folgt...