Die Verschmutzung wurde am Freitagmorgen gegen 10 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilte. Bei ihren Untersuchungen seien die Beamten dann auf den Ursprung der Verunreinigung gestossen: Eine fehlerhafte Anlage eines Bauernhofs in der Gemeinde Hennes FR.

Zwei weitere Bäche waren von der Verschmutzung betroffen. Um die Schäden zu reduzieren, reicherte die Feuerwehr den Bach mit zusätzlichem Sauerstoff an und verdünnte die Gülle im Wasser.

