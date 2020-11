Selbstunfall im Steinenweg: Alkoholisierter Lenker streift parkiertes Fahrzeug

Wie die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung von heute schreibt, wollte ein 58-jähriger Fahrzeuglenker sein Wagen in einem Parkfeld am Steinenweg parkieren. Bei diesem Manöver streifte er einen korrekt parkierten Personenwagen. Verletzt wurde niemand.

Beide Fahrzeuge erlitten durch die Kollision einen Sachschaden. Sie mussten allerdings nicht abgeschleppt werden, schreibt die Polizei. Ein Alkoholtest, der beim 58-Jährigen durchgeführt wurde, ergab einen Wert von 0.86 mg/l. Er werde an die Staatsanwaltschaft Baselland verzeigt, heisst es.