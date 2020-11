Senior übersieht anderes Auto im Kreisverkehr – zudem war er betrunken

Gegen 13.30 Uhr fuhr am Samstag ein 77-jähriger Autolenker fuhr auf der Breitenstrasse an den Kreisverkehr in Lupfig. Offenbar übersah er dort ein Auto, das bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zur Kollision.

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, habe sich jedoch herausgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. So ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1 Promille.

Der Verursacher wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Seinen Führerausweis musste er abgeben.

