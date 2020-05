Stall in der ob Sarnen brennt komplett nieder

(zim) Am späteren Samstagnachmittag stellten Personen bei einem alten Stall in der Schwendi, oberhalb Sarnen, Feuer fest und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der alte Stall stand rasch in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte.

Die ausgerückte Feuerwehr konnte ein weiteres Gebäude schützen und den Brand löschen. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden, das Gebäude hatte zuletzt als Lagerraum gedient. Am Gebäude und den eingelagerten Gegenständen entstand Totalschaden.