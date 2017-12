Am Mittwochabend ist es in Goldach SG zu einer Kollision zwischen dem Auto eines 64-Jährigen und einem 54-jährigen Velofahrer gekommen. Dabei wurde der aus der Region stammende Velofahrer so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.