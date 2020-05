Tot aufgefundener Drogenkurier ist identifiziert – 35-jähriger Schweizer verhaftet

(red.) Der Tote, der in einem Plastiksack am Waldrand von Kirchberg entdeckt wurde, konnte identifiziert werden. Dies teilt die St.Galler Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung mit. Die Identität des verstorbenen Drogenkuriers steht anhand seiner biometrischen Daten zweifelsfrei fest. Es handelt sich um einen 44 Jahre alt gewordenen Guatemalteken, der sich als Tourist in der Schweiz aufhielt.

Ferner ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, einen Verdächtigen zu verhaften. Der 35-jährige geständige Schweizer hat sich unter anderem wegen Störung des Totenfriedens zu verantworten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die von der Staatsanwaltschaft geführte Untersuchung ist nach wie vor pendent.

Der verstorbene Drogenkurier war kurz vor Jahresende entdeckt worden, nachdem ein Fussgänger an einem Wiesenbord einen Plastiksack bemerkt hatte. Da ihm dies komisch vorkam, alarmierte er die Polizei. Die ausgerückten Polizisten stellten beim Öffnen des Sacks fest, dass sich darin ein unbekleideter toter Mann befand.

Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen fand bei der Obduktion in seinem Körper insgesamt mehrere 100 Gramm in Fingerlingen ('Kokons') verpackte Drogen. Es konnte erkannt werden, dass es in seinem Körper zu einem Darmdurchbruch gekommen war, welcher zum Tod des Mannes führte. Äusserlich war der Leichnam unversehrt. Gewalteinwirkung auf den Körper des Mannes konnte keine festgestellt werden.

