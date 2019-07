Ein Bootsführer hat am Montagabend im Rhein bei Jestetten in Deutschland einen Leichnam gefunden. Am Abend verständigte der Finder die Schweizer Polizei, wie die deutschen Behörden mitteilen.

Mithilfe der Feuerwehr konnte der Leichnam aus der schwer zugänglichen Stelle unterhalb der Klosterinsel bei Altenburg geborgen werden.

Die Identität des toten Mannes ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen noch. Die zuständigen Schweizer Behörden sind eingebunden.