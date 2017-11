Die unbekannten Täter müssen den Garten an der Fürstenlandstrasse am vergangenen Donnerstag zwischen 09.00 und 09.30 Uhr betreten haben, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag meldete. Sie nahmen die zwei Welpen, einen Rüden und eine Hündin, mit und stahlen sich davon.

Die Tiere standen für je 500 Franken zum Verkauf. Die Besitzerin erstellte eine Suchmeldung auf der Plattform Amicus.

