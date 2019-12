Unbekannter flüchtet nach Unfall – Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag Abend ereignete sich ein Unfall auf der Herzogstrasse in Aarau. Von einer Augenzeugin beobachtet, mündete ein dunkler Kleinwagen von der Hinteren Bahnhofstrasse in diese Quartierstrasse ein.

Beim dortigen Fussgängerstreifen touchierte der Wagen zunächst eine Fussgängerin. Danach geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Skoda. Anschliessend fuhr der Kleinwagen ohne anzuhalten davon.

Als die von der Augenzeugin gerufene Polizei eintraf, befand sich nur noch die Fahrerin des Skoda vor Ort. Der Schaden an ihrem Wagen beläuft sich auf rund 2'000 Franken. Die wahrscheinlich unverletzte Fussgängerin hingegen war ihres Weges gegangen.

Die zuständige Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) sucht die Person am Steuer des dunklen Kleinwagens. Zudem bittet sie die betroffene Fussgängerin, sich zu melden.

