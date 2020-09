Unbekannter greift Mann aus dem Nichts an: Opfer erleidet diverse Knochenbrüche

Die die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft heute, Montag, mitteilte, hielt sich der 33-Jährige am Samstag, 12.9.2020, um 2 Uhr am Rheinbord der Uferstrasse auf. Dort wurde er plötzlich von einem jüngeren Mann angegriffen. Dieser schlug ihn nieder, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ein Kollege fand den 33-Jährigen später dann am Boden liegend vor und leistete direkt erste Hilfe. Der Mann begab sich dann nach Hause, hatte jedoch heftige Schmerzen. Am Sonntag suchte er deshalb die Notfallstation auf. Die Diagnose waren verschiedene Frakturen. Am Abend wurde dann die Polizei über den Vorfall informiert.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem unbekannten Angreifer. Dieser sei ungefähr 20 Jahre alt, 180 cm gross und hat schwarze Haare. Tathergang sowie Grund des Angriffs werden noch geklärt und sind Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen sollen sich an die Polizei wenden.