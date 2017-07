Wer die Schuld für den Unfall trägt, ist noch unklar. Fest steht aber, dass eine 43-jährige Schweizerin am Donnerstag um 15 Uhr auf der Tellistrasse in Richtung kantonale Autobahn unterwegs war. Gemäss Kantonspolizei fuhr zur gleichen Zeit ein 30-jähriger Kosovar in einem Citroën, der auf die Autobahn Richtung Aarau fahren wollte, in die Kreuzung. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge.