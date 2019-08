Das «Bipperlisi» war nach 18 Uhr Richtung Langenthal unterwegs, der LKW fuhr aus Richtung Bannwil und kollidierte auf dem Bahnübergang seitlich-frontal mit dem entgegenkommenden Zug. Die Kantonspolizei Bern bestätigte am Dienstagmorgen Informationen von TeleM1.

Dieser Übergang ist ohne Schranke gesichert. Wenn der Zug naht, gibt es ein Blinklicht und ein akustisches Signal. Ein technisches Problem am Montagabend kann ausgeschlossen werden. «Der Wechselblinker war in Betrieb», informiert Fredy Miller, Direktor der Aare Seeland mobil AG (asm). Dass der Bahnübergang nicht mit Schranken gesichert ist, sei in der Vergangenheit kein Problem gewesen.

Offensichtlich hat der LKW-Lenker die Warnung vor dem herannahenden Zug nicht bemerkt. Auf dem Bahnübergang kam es zur Kollision. Bilder von TeleM1 zeigen die stark beschädigte Führerkabine des Lastwagens. Auch an der Zugkomposition entstand laut Miller ein «erheblicher Sachschaden». Wie hoch dieser ausfällt kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Feuerwehr musste ausrücken, um die aus dem LKW ausgetretenen Fahrzeugflüssigkeiten zu binden und die Strasse zu säubern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die asm setzte sofort Bahnersatzbusse ein. Diese verkehrten bis Betriebsschluss. Erst am Dienstagmorgen konnte die asm ihren Betrieb wieder normal aufnehmen. (ldu)