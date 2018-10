Am Samstag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A2, auf der Höhe der Einfahrt Riehenstrasse ein Verkehrsunfall. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Samstagabend mit. Der Lieferwagen kam von der Einfahrt her und wechselte den Fahrstreifen nach links, um auf die Stammlinie in Richtung Pratteln aufzufahren.

Dabei kollidierte er leicht mit dem korrekt fahrenden Personenwagen. Ohne anzuhalten fuhr der weisse Lieferwagen in Richtung Pratteln weiter. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Verkehrspolizei zu melden (Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch).

(agl)

