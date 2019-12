Vandalenakt in Brittnau: Naturfreundehaus stark verwüstet

Die Betreiber des Naturfreundehauses Brittnau stellten am Sonntagmorgen mit Schrecken fest, dass in den vergangenen 24 Stunden jemand die Fassade des Hauses mutwillig beschädigt hatte. So wurden die Holzlatten der Brüstung herausgeschlagen, der Holztisch zerkratzt und mehrere Wegbeleuchtungslampen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Täterschaft ist bislang unbekannt.

Die Kantonspolizei Zofingen nimmt unter 062 745 11 11 Hinweise entgegen.

