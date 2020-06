Zöllner entdecken Haschisch, Fleischwaren, Alkohol und Tabak

In Riehen BS fanden Zollbeamte im Kofferraum eines Autos 61 Kilogramm Wasserpfeifentabak, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mitteilte. Der 19-jähriger türkische Fahrer gab an, seinen Onkel in Deutschland besucht zu haben. Er musste eine Barhinterlegung von 500 Franken leisten und der Tabak wurde beschlagnahmt. Die Zollfahndung leitet weitere Ermittlungen ein.

Die Aufmerksamkeit der Zollbeamten erregte am gleichen Tag in Bad Zurzach AG ein überladener Lastwagen. Wegen des Schmuggels von 665 Kilogramm Fleischwaren, 138 Liter alkoholischer Getränke und anderen Lebensmitteln machte sich der 42-jährige portugiesische Fahrer zudem strafbar. Bei der Zollfahndung musste er eine Barhinterlegung von rund 6000 Franken leisten.

Nachdem es in einem Fahrzeug verdächtig nach Marihuana gerochen hatte, wurde dieses von Mitarbeiterenden der EZV und der Kantonspolizei Aargau am vergangenen Dienstag in Laufenburg AG kontrolliert. Der 39-jährige deutsche Fahrer gab an, von einem Zahnarztbesuch zurückzufahren.

Bei der eingehenden Kontrolle durch EZV-Spezialisten wurden versteckt in der Mittelkonsole 9 Kilogramm CBD Haschisch gefunden. Für weitere Ermittlungen wurde der Mann der Kantonspolizei Aargau übergeben.